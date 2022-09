Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,20 EUR -0,01% (06.09.2022, 16:13)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

9,35 CAD -1,58% (06.09.2022, 16:03)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,11 USD -2,07% (06.09.2022, 16:03)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (06.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der Brennstoffzellenhersteller könne am Dienstag einen neuen Auftrag vermelden. Die Ballard Power Systems-Aktie habe vor US-Börsenstart bereits mit einem deutlichen Plus reagiert. Hier seien die Details.Ballard Power habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Auftrag für Brennstoffzellenmodule von dem indischen Bahnsystemintegrator Medha Servo Drives erhalten habe. Der Kunde sei dabei von der indischen Bahn beauftragt worden, die ersten wasserstoffbetriebenen Züge des Landes zu entwickeln.Der Vertrag über die Lieferung der wasserstoffbetriebenen Züge sei Medha als erster Schritt auf dem Weg der indischen Eisenbahn zum Erreichen ihrer Netto-Null-Ziele zugesprochen worden. Die Brennstoffzellenmodule würden voraussichtlich 2023 ausgeliefert und die Züge sollten 2024 in Betrieb genommen werden, wobei nach dem ersten Einsatz weitere Nachrüstungen möglich seien."Unsere Fortschritte bei der Dekarbonisierung des Eisenbahnmarktes stehen erst am Anfang, da wir weltweit mit führenden Herstellern, Integratoren und Betreibern von Schienenfahrzeugen zusammenarbeiten. Diese Ankündigung mit Medha ist ein Beispiel für den wachsenden Bedarf und die Fortschritte, die bei der Dekarbonisierung der globalen Mobilität gemacht werden. Wir freuen uns, unser Brennstoffzellengeschäft in Indien auszubauen und die ersten wasserstoffbetriebenen, emissionsfreien Personenzüge auf dem indischen Markt zu betreiben", habe David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard Power gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: