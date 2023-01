TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power könne sich weiter von den 52-Wochen-Tiefs nach oben lösen. Frischen Schwung habe am Dienstag eine Zusammenarbeit mit der indischen Adani Enterprises (Tochtergesellschaft des multinationalen Mischkonzerns Adani) und Ashok Leyland verliehen.Das Trio habe eine Vereinbarung über den Start eines Pilotprojekts zur Entwicklung eines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Elektro-Lkw für die Logistik und den Transport im Bergbau unterzeichnet, heiße es in einer Pressemitteilung der Kanadier. Dabei handle es sich um das erste Vorhaben dieser Art in Asien. Das Brennstoffzellen-Fahrzeug solle bereits im Jahr 2023 auf den Markt kommen.Während Ballard Power seine Brennstoffzellen-Technologien zur Verfügung stelle, werde Askok Leyland, einer der weltgrößten Bushersteller, seine Fahrzeugplattform und technische Unterstützung bereitstellen. Der mit Wasserstoff betriebene Lkw solle satte 55 Tonnen wiegen, drei Wasserstoff-Tanks verfügen und eine Reichweite von 200 Kilometer bieten. Hinzu komme die Adani Group. die in den nächsten zehn Jahren mehr als 50 Milliarden Dollar in grünen Wasserstoff und die dazugehörigen Ökosysteme pumpen wolle.