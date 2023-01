NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,23 USD -3,56% (30.01.2023, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (31.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) charttechnisch unter die Lupe.Seit fast zwei Jahren befinde sich die Ballard Power Systems-Aktie nun schon im Sinkflug. Nach dieser Dürreperiode, in welcher der Titel von 42 USD auf unter 5 USD zurückgefallen sei, sei das Papier aktuell wieder einen Blick wert. Charttechnisch liege diese Einschätzung vor allem an zwei Aspekten: Zum einen sei jüngst die Rückeroberung des 2017er-Hochs (5,93 USD) gelungen, zum anderen habe die Aktie den Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 5,60 USD) nachhaltig zu den Akten legen können. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung der letzten Wochen als "V-förmiges" Umkehrmuster interpretiert werden. Die Ambitionen in Sachen "Trendwende" würden nochmals durch einen Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 6,56 USD) untermauert. In diesem Zusammenhang sei ein Blick auf die verschiedenen Indikatoren hilfreich. Sowohl der RSI als auch der MACD würden positive Divergenzen ausweisen. Das Kursziel aus dem o. g. "V-Muster" lasse sich auf knapp 8,50 USD taxieren. Um die angelaufene Wende zum Besseren nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die Ballard Power Systems-Aktie zukünftig nicht mehr unter das o. g. Hoch aus dem Jahr 2017 zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:5,736 EUR -0,23% (31.01.2023, 08:42)TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:8,36 CAD -2,56% (30.01.2023, 22:00)