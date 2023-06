NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,68 USD -12,36% (14.06.2023)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.06.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP).Die Analysten von Wells Fargo Advisors halten an der Untergewichtung für Ballard Power fest, sehen aber einen Wendepunkt ab 2025 als möglich an. Man stelle fest, dass Ballard Power auf seinem Analystentag langfristige Finanzziele und einen strategischen Überblick vorgelegt habe. Ballard Power rechne für 2025/2026 mit einem Umsatzwachstum, das durch das Wachstum des Auftragsbestandes, die globalen Dekarbonisierungsziele und das Erreichen der Preisparität mit Diesel- und Batteriefahrzeugen angetrieben werde, und weise darauf hin, dass das Management bis 2030 eine Bruttomarge von Mitte 20% und bis 2025 eine positive Bruttomarge erwarte. Obwohl das Unternehmen von einem Wachstumsschub in den Jahren 2025+ profitieren könnte, würden die Analysten nur begrenzte Gründe sehen, die Aktie jetzt zu besitzen, da die Margen weiterhin negativ seien und die Konsensschätzungen für 2024 gesenkt werden könnten.Die Analysten von Wells Fargo Advisors bewerten die Ballard Power Systems-Aktie kontinuierlich mit "underweight" und sehen das Kursziel bei 5 USD. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:4,479 EUR +3,70% (15.06.2023, 12:49)TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:6,23 CAD -12,38% (14.06.2023, 22:00)