Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,385 EUR +0,86% (19.12.2022, 09:17)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,75 CAD -1,15% (16.12.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,65 USD -1,65% (16.12.2022)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten zähle nicht gerade zu den Analystenlieblingen. Auch die Schweizer Großbank UBS lehne sich mit einer Ersteinschätzung nicht weit aus dem Fenster und sehe von einer Kaufempfehlung für Ballard Power ab. Immerhin liege der faire Wert etwas über dem aktuellen Kursniveau.Die UBS stufe die Aktie von Ballard Power mit "neutral" ein, das Kursziel liege mit 6,50 Dollar etwas über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag (5,65 Dollar). Analyst Manav Gupta moniere, dass die Bruttomarge sich in die falsche Richtung entwickle. Darüber hinaus stagniere ziemlich der Auftragsbestand.Neben Gupta würden derzeit weitere 19 Analysten eine neutrale Haltung einnehmen. Fünf Kaufempfehlungen stünden immerhin nur zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 8,19 Dollar derzeit deutlicher über dem Kurs, der aktuell für eine Aktie von Ballard Power aufgerufen werde.Bei der spekulativen Brennstoffzellen-Aktie würden derzeit weiter die Impulse fehlen. Auch die Bewertung mit einer Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Dollar sei nach wie vor ambitioniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: