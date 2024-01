Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist habe zu Jahresbeginn einen neuen größeren Liefervertrag unterzeichnen können. Doch die Marktteilnehmer habe die News kalt gelassen, die Aktie von Ballard Power habe an der NASDAQ am Mittwoch rund 2,5 Prozent an Wert verloren. Auch Titel aus der Peergroup hätten teils noch deutlichere Kursrückgänge verzeichnet.Doch zunächst ein Blick auf die Neuigkeiten von Ballard Power: Das Unternehmen habe mit der NFI Group, einem nordamerikanischen Bushersteller einen neuen langfristigen Liefervertrag unter Dach und Fach bringen können. Der Auftraggeber zähle unter anderem die Marken New Flyer (auch ein Kunde von Hexagon Composites respektive Hexagon Purus), Alexander Dennis und MCI zum Bestand. Ein Teil des Produktportfolios der NFI Group umfasse auch Brennstoffzellenbusse.Bei denen kämen die Module von Ballard Power zum Einsatz. Im Rahmen des neu aufgesetzten Vertrags habe die NFI Group zunächst mindestens 100 solcher Module bei den Kanadiern in Auftrag gegeben, die 2024 geliefert werden sollten. Diese würden dann die nächste Generation der Xcelsior CHARGE FC Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse von New Flyer antreiben, heiße es.Gute News, die an der Börse allerdings einmal mehr verpufft seien. Am Mittwoch habe die Aktie von Ballard Power mit einem Minus von etwa 2,5 Prozent erneut an Boden verloren. Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power habe sogar 4,6 Prozent eingebüßt, für FuelCell Energy sei es knapp 3,3 Prozent nach unten gegangen.Anleger bleiben beim kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Gleiches gelte für die Anteile von Plug Power und FuelCell Energy. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: