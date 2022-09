Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist habe bereits vergangene Woche mit dem Einstieg bei der Quantron AG für Furore gesorgt. Die vertiefte Partnerschaft mit dem deutschen Start-up trage weitere Früchte, in den kommenden Jahren solle Ballard Power zahlreiche Brennstoffzellen-Module liefern.In den nächsten beiden Kalenderjahren solle Ballard Power 140 FCmove-Brennstoffzellen-Module mit einer Gesamtleistung von 17 Megawatt an Quantron liefern. Darüber hinaus bestehe die Option weitere 50 Einheiten zu beziehen. Die Brennstoffzellen-Module würden zunächst dem Antrieb von Lkw dienen, der neue 44-Tonner von Quantron solle auf der IAA Transportation 2022 vorgestellt werden.Via zweiter Finanzierungsrunde habe sich das Quantron 50 Millionen Euro zur weiteren Entwicklung des Geschäftsmodells gesichert. Zu den Investoren gehöre neben Ballard Power auch der Anlagenbauer Neuman & Esser. Die Vision sei der Aufbau einer offenen Wasserstoff-Allianz - von Brennstoffzellen und Wasserstoff-Infrastruktur bis hin zu einer Wasserstoff-Betankungsallianz - offen für andere Hersteller von brennstoffzellenbetriebenen Trucks und Bussen, heiße es in einer Pressemitteilung.Die vertiefte Partnerschaft mit Quantron fruchte für Ballard Power, das Start-up stehe allerdings noch am Anfang seiner Entwicklung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: