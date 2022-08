Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (10.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power habe am Mittwoch seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Im zurückliegenden Dreimonatszeitraum habe der Plug Power -Rivale zwar einen Umsatzrückgang und deutlich höhere Verluste verzeichnet, dennoch gehe es für die Papiere von Ballard Power aus diesem Grund nach oben.Konkret habe Ballard Power im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Umsatzrückgang von 16,4 Prozent auf 20,9 Millionen Dollar verbucht. Zudem habe die Bruttomarge ins Negative gedreht und unter dem Strich sei der Verlust von 21,9 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2021 auf nun 55,8 Millionen Dollar geklettert. Der Verlust je Aktie sei dementsprechend von 7 auf 19 Cent gestiegen.Mit den Zahlen habe Plug Power deutlich hinter den Markterwartungen gelegen. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hätten im Vorfeld der Zahlenvorlage im Schnitt mit einem Umsatz von 24,1 Millionen Dollar sowie einem Verlust von rund 26 Millionen Dollar gerechnet. Die die Konsens-Prognose für das Ergebnis je Aktie habe zuvor bei einem Minus von 12 Cent gelegen.Zusätzlich zu dem schwachen Zahlenwerk hätten die Kanadier wenig Erfreuliches verkündet und würden bei der Bruttomarge bis zum Jahresende wegen des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds weiteren Gegenwind erwarten.Der heutige Kursanstieg hänge wenig mit der operativen Entwicklung zusammen. Stattdessen werde die Ballard Power-Aktie im freundlichen Gesamtmarkt mit nach oben gezogen. Beispielsweise lege auch die Plug Power-Aktie zweistellig zu. Bei Ballard Power sehe die Investmentbank Raymond James mit einem Kursziel von 9 Dollar währenddessen nur noch wenig Aufwärtspotenzial. Ballard Power ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: