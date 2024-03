Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Hype um Wasserstoff-Aktien sei längst verpufft. Die Aktie von Ballard Power habe sich auf Jahressicht fast halbiert, gegenüber den Hochs von Anfang 2021 habe sich der Wert des Brennstoffzellenherstellers mehr als gezehntelt. Nun habe der Konzern zumindest mal wieder einen neuen Auftrag vermelden können.So habe Ballard Power von einem britischen Unternehmen einen Auftrag über Brennstoffzellensysteme mit einem Volumen von 15 Megawatt erhalten. 150 Systeme sollten ab Ende 2024 und bis 2025 geliefert werden.Der Auftrag folge laut Ballard Power auf frühere Aufträge über insgesamt fünf Megawatt vom selben Kunden. Der neue mehrjährige Liefervertrag sehe demnach auch eine Option vor, weitere 296 Systeme bis März 2026 zu bestellen. Werde diese voll ausgeübt, würde die Gesamtzahl der bestellten Systeme somit auf 446 steigen. Das Volumen dürfte sich damit auf knapp 45 Megawatt etwa verdreifachen."Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu diesem spannenden Kunden auszubauen und ihn in der nächsten Phase seines Wachstums zu unterstützen, wenn der Einsatz dessen innovativer Wasserstoffkraftwerke skaliert werden soll", so David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard. "Wir sehen eine wachsende Nachfrage, herkömmliche Dieselgeneratoren durch Brennstoffzellensysteme zu ersetzen, die belastbare, vorhersehbare, saubere und leise Lösungen für die Stromerzeugung vor Ort in einer Vielzahl von Anwendungen bieten können, darunter das Aufladen von Elektrofahrzeugen, Filmaufnahmen, Veranstaltungen und Baustellen."Anleger greifen nicht in das fallende Messer, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Ballard Power Systems-Aktie. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link