NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,565 USD -1,19% (14.08.2023, 16:43)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (14.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Biju Perincheril, Analyst von Susquehanna Financial, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP).Die Q2-Ergebnisse des kanadischen Brennstoffzellenherstellers seien relativ konform gewesen, wobei die Bruttomargen besser als erwartet ausgefallen seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management rechne mit einer sequenziellen Umsatzverbesserung im zweiten Halbjahr 2023. Ballard Power beginne, ein verstärktes Kundenengagement zu verzeichnen, mit Folgeaufträgen von Siemens und CPKC sowie einer Partnerschaft mit Ford.Biju Perincheril, Analyst von Susquehanna Financial, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating "neutral" für die Ballard Power Systems-Aktie bestätigt und das Kursziel von 5,50 auf 5 USD gesenkt. (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:4,215 EUR -0,24% (14.08.2023, 16:54)TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:6,15 CAD -0,97% (14.08.2023, 16:43)