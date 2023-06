NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (14.06.2023/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Ameet Thakkar, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse von "market perform" auf "underperform" zurück und senkt das Kursziel.Anlass für die Analyse sei der Kapitalmarkttag des Unternehmens gewesen. Die Aktien seien seit dem Börsenschluss am Freitag zwar um 24% gestiegen und hätten die primären Wettbewerber übertroffen. Die Veranstaltung habe jedoch bestätigt, dass Ballards Wendepunkt zu positiven Bruttomargen und EBITDA noch weiter in der Zukunft liege, nämlich 2025 bzw. 2028. Aus diesem Grund hält BMO die relative Outperformance der Aktie für übertrieben.Ameet Thakkar, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Ballard Power Systems-Aktie von "market perform" auf "underperform" herab und reduziert das Kursziel von 4,50 auf 4,25 USD. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:4,825 EUR -2,41% (14.06.2023, 13:02)TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:7,11 CAD +7,73% (13.06.2023, 22:00)