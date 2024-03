NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Raymond James:Michael Glen, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) weiterhin mit "market perform" und senkt das Kursziel von 4,50 USD auf 4,00 USD.Ballard habe ein viertes Quartal gemeldet, das unter den Erwartungen des Analysten gelegen habe, mit einem Ausgleich aus dem stationären vertikalen die Stärke auf erhöhte Lieferungen an Kunden in Europa angeboten. Glen sei der Meinung, dass Ballard am besten damit bedient wäre, aggressiver in europäische oder US-amerikanische Produktionskapazitäten zu investieren, da diese Regionen jetzt den Großteil der Unternehmensaktivitäten ausmachen würden.Michael Glen, Analyst von Raymond James, bewertet die Ballard Power Systems-Aktie weiterhin mit "market perform". (Analyse vom 13.03.2024)