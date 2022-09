Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (27.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kanadische Brennstoffzellen-Entwickler knüpfe an den zuletzt positiven Newsflow im September an. Nach der Order von Siemens Mobility könne Ballard Power einen weiteren Auftrag aus dem Bereich Wasserstoff-Züge vermelden. Im jüngsten Fall handele es sich beim Auftraggeber um die Schweizer Stadler Rail AG.Ballard Power solle sechs Brennstoffzellen-Module liefern, die zum Antrieb des ersten Wasserstoffzuges in den USA dienen würden. Stadler Rail wiederum sei von der San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) erteilt worden. In der kalifornischen Stadt könnte der Zug dann im Jahr 2024 in Betrieb genommen werden."Wir sehen weiterhin die entscheidende Rolle, die Wasserstoff bei der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft spielen wird", so Ballard-Power-Chef Randy MacEwen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Stadler, einem weltweit führenden Hersteller von Schienenfahrzeugen, um die Emissionen im Transportsektor zu reduzieren und den ersten wasserstoffbetriebenen, emissionsfreien Personenzug in die Vereinigten Staaten zu bringen."Erst der Zugauftrag aus Indien, dann die Order von Siemens Mobility und jetzt der Deal mit Stadler Rail: Die Brennstoffzellen-Module von Ballard Power kämen in immer mehr Wasserstoff-Zügen zum Einsatz. Setze sich der Energieträger auf der Schiene nachhaltig durch, könnte dies langfristig viel Potenzial für die Kanadier bedeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: