Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,517 EUR -1,92% (12.10.2023, 16:42)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,05 CAD -2,32% (12.10.2023, 16:30)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,70 USD -2,63% (12.10.2023, 16:31)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Biden-Regierung werde laut einem Reuters-Bericht voraussichtlich am Freitag die Gewinner von Bundeszuschüssen in Höhe von 7 Milliarden Dollar zur Errichtung regionaler Wasserstoff-Hubs bekannt geben. Davon könnten die Aktien amerikanischer Wasserstoffspezialisten wie Plug Power und Ballard Power profitieren.Die Ankündigung werde ein mehrmonatiges politisches Gerangel zwischen verschiedenen Bundesstaaten um einen Anteil an den 7 Milliarden Dollar Bundesmitteln beenden. Ziel sei es, die USA auf den Weg zu bringen, bis 2050 50 Millionen Tonnen sauberen Wasserstoff herzustellen.Das 2021 verabschiedete parteiübergreifende Infrastrukturgesetz sehe bis zu 7 Milliarden Dollar für die Einführung des Programms "Regional Clean Hydrogen Hubs" vor, das zur Finanzierung von sechs bis zehn regionalen sauberen Wasserstoff-Hubs in den USA beitragen werde.Profitieren könnten davon auch die Papiere von Plug Power und Ballard Power, die seit Anfang 2021 massive Verluste hätten hinnehmen müssen, aber zuletzt zumindest ein kleines Lebenszeichen gesendet hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: