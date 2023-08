TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.

Mit einem Plus von 7,6% auf 4,80 USD habe sich die Aktie von Ballard Power am Donnerstag nach oben abgesetzt. Rückenwind verleihe eine neue Partnerschaft des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten mit Ford Trucks im Bereich der Schwerlastfahrzeuge. Ballard Power könne bereits einen Erstauftrag verbuchen. Konkret sehe der Deal die Lieferung eines Brennstoffzellensystems als Teil der Entwicklung eines Prototyps eines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugs vor. Die erste Order umfasse zwei FCmove-Brennstoffzellenmotoren, die Auslieferung solle im laufenden Kalenderjahr erfolgen.

Die Ford-Meldung unterstütze die mehrmonatige charttechnische Bodenbildungsphase bei der Aktie von Ballard Power. Derzeit notiere der Brennstoffzellen-Titel gut 20% über seinem 52-Wochen-Tief, welches bei 3,98 USD markiert worden sei.

Ford Trucks könnte sich langfristig zu einem sehr wichtigen Kunden für Ballard Power entwickeln. Die Zusammenarbeit stecke aber noch in den Kinderschuhen und eine potenzielle Serienfertigung des F-MAX in der Brennstoffzellen-Variante sei keineswegs in Stein gemeißelt. Die spekulative Ballard Power Systems-Aktie sei trotz der guten Nachrichten weiterhin kein Kauf. Anleger sollten das Papier von Plug Power im nordamerikanischen Brennstoffzellen-Sektor bevorzugen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)