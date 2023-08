TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,67 CAD +5,87% (09.08.2023, 15:50)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,945 USD +5,21% (09.08.2023, 15:50)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die in der US-Vorbörse vorgelegten Quartalszahlen dürften kaum jemanden beeindrucken. Das kanadische Unternehmen trete operativ auf der Stelle. Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich von einem Minus von 35 Mio. Dollar auf etwa 36 Mio. Dollar verschlechtert. Als Grund nenne Ballard Power neben gesunkenen Margen auch höhere Refinanzierungskosten. Das zeige: Die höheren Leitzinsen kämen langsam in den Bilanzen der Unternehmen an.In den Auftragsbüchern stünden nach neuen Aufträgen im Wert von 25 Mio. Dollar nun 148 Mio. Dollar. Das entspreche dem für das Gesamtjahr erwarteten Umsatz und zeige, dass zumindest die Auftragslage positiv sei. Nun müsse es Ballard Power nur noch gelingen, diese auch in nachhaltige Profite zu verwandeln. Andernfalls dürfte der Cashburn anhalten und das Unternehmen statt Wasserstoff weiter v.a. Geld verbrennen.Technisch dürfe man der Ballard Power Systems-Aktie zugutehalten, zuletzt über die 50-Tage-Linie geklettert zu sein. Diesen Erfolg sollte sie nach Möglichkeit nicht aufgeben, andererseits drohe eine Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends und ein Scheitern der Bodenbildung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:4,594 EUR +7,44% (09.08.2023, 16:04)