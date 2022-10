Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist Ballard Power wolle massiv in seine globale Fertigungspräsenz investieren und nehme dafür 130 Millionen Dollar in die Hand. Mit der neuen Strategie "local for local" solle das Wachstum der globalen Marktnachfrage bis 2030 unterstützet werden - auch in der Volksrepublik China.Laut einer Pressemitteilung vom 30. September habe Ballard Power eine Investitionsvereinbarung mit der Regierung von Anting im Schanghaier Bezirk Jiading geschlossen. Dort könnte Großes entstehen: Neben einem neuen Hauptsitz und einer Produktionsstätte für die Membran-Elektroden-Fertigung (MEA) solle zudem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum an einem strategisch günstig gelegenen Standort am Jiading Hydrogen Port errichtet werden.Dort befinde sich laut Ballard Power ein führendes Cluster der chinesischen Automobilindustrie. 2025 sollten dort die ersten Einheiten vom Band rollen. "Wir glauben, dass China ein Markt ist, der mit dem Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in den kommenden Jahren und der Inbetriebnahme unserer neuen MEA-Produktionsanlage einen bedeutenden Nachfrageanstieg erleben wird", so Ballard-Power-Chef Randy MacEwen.Ballard Power wolle expandieren und verfüge über die notwendigen liquiden Mittel dafür. Dennoch müsse das Unternehmen auftragsseitig noch mehr punkten, um die derzeitige Bewertung von knapp zwei Milliarden Dollar auf Dauer zu rechtfertigen.