Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,581 EUR +1,68% (11.10.2023, 17:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,18 CAD +2,37% (11.10.2023, 16:50)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,81 USD +1,87% (11.10.2023, 16:50)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ballard Power habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass man mehrere Bestellungen über insgesamt 177 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Motoren vom langjährigen Kunden Solaris erhalten habe. Allein 127 Solaris-Brennstoffzellenbusse sollten im italienischen Bologna eingesetzt werden und so die größte Flotte Europas entstehen.Ballard habe auch Bestellungen für weitere 50 Module zur Stromversorgung von Solaris-Brennstoffzellenbussen in Deutschland und Italien erhalten. Die Anzahl der von Solaris in diesem Jahr bestellten Motoren übersteige jetzt 270, was ein erhebliches Wachstum gegenüber den bisher mehr als 140 Brennstoffzellen-Stadtbussen darstelle, die Solaris bisher in Europa mit Kunden eingesetzt habe.David Mucciacciaro, der Vorstandsvorsitzende von Ballard Power, habe sich erfreut über den anhaltenden Erfolg des Partners Solaris und die Gewinnung von Ausschreibungen für Brennstoffzellen-Stadtbus-Einsätze in Europa geäußert."In Europa besteht ein wachsendes Interesse an größeren Flotten von emissionsfreien Brennstoffzellen-Elektrobussen, die Reichweite, Betankungszeiten und Betriebsabläufe bieten, die mit der von herkömmlichen Dieselbussen übereinstimmen. Gleichzeitig werden die Herausforderungen und Kosten vermieden, die mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für größere Flotten batterieelektrischer Busse verbunden sind", so der Ballard-CEO."Der Aktionär" empfiehlt Anlegern, nach wie vor an der Seitenlinie bleiben, bis mehr Aufwärtsdynamik entstanden ist. Wer das niedrige Kursniveau bei Wasserstoff-Werten dennoch für einen Einstieg nutzen möchte, setzt auf den E-Wasserstoff Nordamerika-Index und stellt sich damit breit gestreut im Sektor auf, so Michael Diertl. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: