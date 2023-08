Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe aktuell einen richtig guten Lauf: Am Freitag die Bekanntgabe einer Kooperation mit Ford Trucks, heute eine Partnerschaft mit dem polnischen Bushersteller Solaris Bus & Coach.Während Ford Trucks einige seiner Sattelzugmaschinen mit den Brennstoffzellen der Kanadier ausrüsten wolle, sollten die von Solaris Bus & Coach ausgerüsteten Omnibusse im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden. Insgesamt geordert habe der polnische Bushersteller 96 Brennstoffzellen. Von denen sollten 54 in Bussen des Rostocker Verkehrsverbundes Regionalbus Rostock und 42 europaweit eingesetzt und installiert werden.Zwar sei über die finanziellen Details des Deals Stillschweigen vereinbart worden. Das mache die Kooperation aber nicht minder attraktiv, im Gegenteil: Solaris Bus & Coach sei ein bewährter Partner und habe bereits über 100 Busse mit Brennstoffzellen von Ballard Power ausgerüstet.Das man jetzt bereit sei, den Umfang dieser Partnerschaft aus dem Stand fast zu verdoppeln, zeige, dass die Akzeptanz einerseits und der Markt für die Produkte der Kanadier andererseits wachse. Das verbessere die finanziell schwierige Ausgangslage ungemein, denn von Profitabilität sei Ballard Power noch immer ein ganzes Stück weit entfernt.Ungeachtet des positiven Newsflows in den vergangenen Tagen bleibt Ballard Power ein hochspekulatives Investment, so Max Gross von "Der Aktionär". Für Trader möge die Aktie interessant sein, Investoren seien besser beraten, sich bei den US-Amerikanern Plug Power umzusehen. (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: