Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld für amerikanische Wasserstoff-Werte könne die Aktie von Ballard Power prozentual zweistellig zulegen. Für positive Impulse sorge das Unternehmen auch selbst: Die Kanadier hätten die Produktionssteigerung und Kostensenkung bei Bipolarplatten der nächsten Generation angekündigt.Die nächste Generation der dünnen, flexiblen Graphit-Bipolarplatten von Ballard reduziere das Plattenmaterial erheblich und ermögliche gleichzeitig Stacks mit hoher Leistungsdichte, die für bestimmte Marktanwendungen entscheidend seien, so die Kanadier in einer Pressemitteilung.Gleichzeitig wolle Ballard Power die Plattenherstellungskapazität um das Zehnfach erhöhen, die mit einer "disruptiven Fertigungstechnologie" einhergehe. Die Kanadier würden demnach davon ausgehen, dass das gesamte Programm zur Kostenreduzierung einschließlich der nächsten Generation von Plattenherstellungsprozessen und der Einführung neuer, kostengünstigerer Materiallieferanten, nach der für Ende 2025 erwarteten Inbetriebnahme zu Kosteneinsparungen von bis zu 70 Prozent führen solle.Die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne von Ballard Power sei mit entsprechenden Kosten verbunden. Die Nordamerikaner würden planen, bis 2025 etwa 18 Millionen Dollar in die Herstellung von Bipolarplatten zu investieren. An der Prognose der geplanten Investitionsausgaben für 2023 ändere sich laut Ballard Power nichts.Die Ballard Power Systems-Aktie gehört auf die Watchlist, ein Einstieg drängt sich derzeit noch nicht auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: