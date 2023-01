NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (24.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.

Zum Wochenstart habe das kanadische Unternehmen einen weiteren hochinteressanten Auftrag verbuchen können. Crosswind, ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Shell und Eneco, habe ein Brennstoffzellensystem bei Ballard Power bestellt. Das System solle ins Offshore-Windprojekt Hollandse Kust Noord integriert werden. Es handele sich hierbei um eine Container-Lösung mit einer Leistung von einem Megawatt. Dies sei das zweite stationäre Stromerzeugungsprojekt von Ballard Power, das in Europa für Anwendungen zur Spitzenstromversorgung eingesetzt werde, heiße es von Unternehmensseite.

Die Ballard Power Systems-Aktie habe daraufhin an der NASDAQ um knapp 10% zugelegt. Die Stimmung im US-Wasserstoff-Sektor sei positiv, doch von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen, sei es nach Ansicht des "Aktionärs" noch zu früh, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2023)