Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,441 EUR +2,82% (15.06.2023, 12:03)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,23 CAD -12,38% (14.06.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,68 USD -12,36% (14.06.2023)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie gewonnen, so zerronnen: Ein großer Teil der Kursgewinne, die die Aktie von Ballard Power zu Wochenbeginn verzeichnet habe, sei wieder abverkauft worden. Der Grund für den gestrigen Kursrutsch von gut zwölf Prozent sei ein kritischer Analystenkommentar. Dem habe auch eine Kurszielerhöhung eines anderen Research-Unternehmens nicht entgegenwirken können.BMO Capital Markets stufe den Brennstoffzellen-Wert fortan mit "underperform" ein (zuvor: "market perform"), das Kursziel sei zudem um 0,25 Dollar auf nun 4,25 Dollar reduziert worden. Analyst Ameet Thakkarr begründe dies damit, dass das Unternehmen länger als andere Firmen brauche, um positive Bruttomargen zu erzielen.In der Tat kämpfe Ballard Power seit vielen Jahren mit Margenproblemen. Im ersten Quartal hätten die Nordamerikaner eine negative Bruttomarge in Höhe von satten 42 Prozent ausgewiesen. "Wie bereits kommuniziert, sehen wir aufgrund unseres Umsatzmixes, unserer Preisstrategie, unserer Investitionen in Produktionskapazitäten und der zeitlichen Verzögerung, bis unsere Produktionsvolumina ansteigen und unsere Initiativen zur Senkung der Produktkosten in Produktion gehen, weiterhin Druck auf die Bruttomarge bis 2024", habe Ballard-Chef Randy MacEwen im Rahmen der Q1-Ergebnisse bereits zugegeben.Eine Kurszielanhebung von Susquehanna sei indes von den Marktteilnehmern völlig ignoriert worden. Die Analysten würden Ballard Power nun bei 5,50 Dollar bewertet sehen, was klar über dem gestrigen Schlusskurs liege. Zuvor sei das Kursziel hingegen auf 4,50 Dollar beziffert worden.Bei der äußerst spekulativen Wasserstoff-Aktie drängt sich nach Ansicht des "Aktionär" nach wie vor kein Einstieg auf, so Michel Doepke. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: