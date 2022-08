NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

8,65 USD -2,92% (11.08.2022, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.08.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Mit dieser Überschrift lasse sich die charttechnische Ausgangslage der Ballard Power-Aktie derzeit absolut treffend beschreiben. Doch der Reihe nach: Seit Februar 2021 und dem damals erreichten Hoch bei gut 42 USD sei der Titel eine scharfe Korrekturphase durchlaufen. Erst bei knapp 6 USD habe das Papier einen Boden gefunden, sodass die Kursentwicklung seit Mai eine klassische Stabilisierung darstelle. Als "i-Tüpfelchen" fehle allerdings noch eine entscheidende Weichenstellung: Gemeint sei der Sprung über den Abwärtstrend der letzten 18 Monate bzw. den gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 9,14/9,56 USD). Im Verlauf des RSI liege der Bruch des äquivalenten Baissetrends bereits vor und auch der trendfolgende MACD habe zuletzt ein positives Schnittmuster liefern können. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 13 USD die nächste wirklich wichtige Widerstandszone abstecken. Dieses Anlaufziel harmoniere bestens mit dem 2006er-Hoch (13,14 USD).Per saldo befindet sich die Ballard Power Systems-Aktie derzeit an einer absolut neuralgischen Schlüsselzone, an der sich das "wohl und wehe" der nächsten Wochen entscheiden dürfte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 12.08.2022)