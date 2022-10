Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,15 EUR -0,23% (12.10.2022, 15:31)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

8,26 CAD -1,20% (11.10.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,99 USD +0,67% (11.10.2022)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der bayerische Hersteller von Brennstoffzellen-Lkw Quantron habe einen Großauftrag aus den USA erhalten. Davon dürfte auch Ballard Power profitieren. Der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist sei nicht nur exklusiver Brennstoffzellen-Lieferant für das deutsche Start-up, sondern auch Aktionär von Quantron.Quantron solle dem amerikanischen Logistikunternehmen TMP Logistics 500 schwere Brennstoffzellen-Lkw liefern, wie das bayerische Wirtschaftsministerium mitgeteilt habe. Der Rahmenvertrag dazu werde im Rahmen des Hydrogen Americas Summit in Washington unterzeichnet.Der Auftrag beinhalte die Lkw als Dienstleistung - also deren Bereitstellung, Wartung und Treibstoff. Über mehrere Jahre komme so laut dem Ministerium ein Volumen von fast einer Milliarde Euro zusammen. Quantron habe am Dienstag seine Expansion nach Nordamerika bekannt gegeben. Bis 2025 würden die Schwaben dort rund die Hälfte ihres Umsatzes generieren wollen.Dass Quantron weitere wichtige operative Fortschritte verbuche, spiele auch Ballard Power in die Karten. Als Aktionär und exklusiver Brennstoffzellen-Lieferant würden die Kanadier an den Erfolgen des Wasserstoff-Start-ups gleich doppelt partizipieren. Wichtig würden für Ballard Power allerdings die Rahmenbedingungen in China bleiben. Dort treibe das Unternehmen einen umfangreichen Expansionskurs voran.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: