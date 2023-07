NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,275 USD -1,95% (05.07.2023, 16:38)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (05.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse der Citigroup:Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, nimmt die Coverage für die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 4,50 USD auf.Das Unternehmen konzentriere sich in erster Linie auf die Einführung von Wasserstoff im Mobilitätssektor, wo die Nachfrage in den Jahren 2026 bis 2027 einen Wendepunkt erreichen könnte. Bis dahin werde sich Ballard auf die Senkung der Kosten konzentrieren und "langsam Fortschritte" in Richtung EBITDA-Breakeven machen. Bagri erwarte, dass die Bruttomarge des Unternehmens im Jahr 2025 positiv werde und das EBITDA im Jahr 2028 die Gewinnschwelle erreiche.Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, stuft die Ballard Power Systems-Aktie mit "neutral" ein. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,933 EUR -1,99% (05.07.2023, 16:48)TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:5,69 CAD -1,90% (05.07.2023, 16:36)