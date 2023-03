Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist Ballard Power habe am heutigen Freitag seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Wegen Schwierigkeiten am chinesischen Markt sei der Umsatz schwächer ausgefallen als erwartet. Die bereits schwächelnde Aktie gebe daraufhin weiter ab und befinde sich auf dem Weg zu ihrem Mehrjahrestief.Der Umsatz des kanadischen Unternehmens für Brennstoffzellen sei im Berichtszeitraum um 44 Prozent auf 20,5 Millionen zurückgegangen. Die Analysten hätten in diesem Zeitraum lediglich einen Rückgang auf 25,3 Millionen Dollar erwartet.Der Nettoverlust habe mit 34,4 Millionen Dollar, beziehungsweise 12 Cent pro Aktie, gegenüber dem Verlust von 43,8 Millionen Dollar (15 Cent je Aktie) des Vorjahreszeitraums geschmälert werden können. Auch der Konsens sei hier nur von einer Verbesserung des Verlusts auf 14 Cent je Aktie ausgegangen."Was die Einnahmen betrifft, so sind wir weiterhin enttäuscht über die verzögerte Einführung auf dem chinesischen Markt und die geringen Aktivitäten im Weichai-Ballard Joint Venture, die unsere Ergebnisse für das Jahr 2022 belastet haben", so President und Chief Executive Randy MacEwen. Er habe gesagt, dass das Unternehmen mit dem Joint Venture zusammenarbeite, um das Wachstum auf dem chinesischen Markt für Brennstoffzellen-Busse und -LKWs zu fördern, was das Unternehmen dazu veranlasst habe, seine Preise zu senken, um Kunden anzuziehen, was die Margen belaste.Anleger, die in die aufstrebende amerikanische Wasserstoffbranche wollen, sollten besser in ein einfaches, diversifiziertes Produkt investieren. Hierfür bietet sich der E-Wasserstoff Nordamerika-Index an, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.