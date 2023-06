NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,14 USD -2,82% (27.06.2023, 15:44)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (27.06.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von B. Riley Securities:Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) von "buy" auf "neutral" herab.Die Bruttomarge von Ballard werde sich bis 2024 weiter verschlechtern, bis die Volumina und Kostensenkungsinitiativen anziehen würden, so B. Riley Securities in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass China "eine Quelle der Frustration bleibe", da eine sinnvolle Marktakzeptanz weiterhin durch die Wiedereröffnung von COVID und die langsame Einführung von Regierungssubventionen verzögert werde. Mit weniger Vertrauen in einen kurzfristigen Wendepunkt und einer auf die zweite Hälfte des Jahrzehnts verschobenen Umsatzbeschleunigung glaube Riley, dass sich Investoren, die in das Thema Wasserstoff-Brennstoffzellen investieren möchten, auf Plug Power konzentrieren sollten.Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von Ballard Power Systems von "buy" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 6 auf 4 USD. (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,763 EUR -3,66% (27.06.2023, 15:56)TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:5,44 CAD -2,86% (27.06.2023, 15:44)