Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,692 EUR -2,16% (01.08.2022, 17:02)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,91 USD -1,49% (01.08.2022, 16:59)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

10,28 CAD -0,39% (29.07.2022)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (01.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Ballard Power bereits 2021 einen heftigen Abverkauf habe hinnehmen müssen, stehe sie auch dieses Jahr mit 37 Prozent im Minus. Der positive Newsflow rund um das US-Klimapaket habe den Titel zwar deutlich beflügeln können, doch reiche dies schon für eine Trendwende?Der brachiale Abverkauf der Ballard-Power-Aktie habe im Mai zwar ein Ende gefunden. Seither konsolidiere sie aber auch lediglich in einer Seitwärtsrange und habe dabei einen Boden an der Horizontalen bei 5,75 Dollar ausgebildet.Im Zuge des Fortschritts beim US-Klimapaket sprang die Aktie nun deutlich an und kletterte bis an die obere Range-Begrenzung bei 7,90 Dollar. Seitdem kämpft der Titel um diese Hürde, ein eindeutiges Signal wurde aber noch nicht ausgelöst.Sollte nun doch der Durchbruch gelingen, stünde der Wert direkt vor der nächsten Zerreißprobe: Nur knapp über dem aktuellen Kurs warte ein doppelter Widerstand, der von der mittelfristigen Abwärtstrendlinie und dem markanten Tief bei 8,31 Dollar ausgehe. Erst wenn dieser massive Widerstand überwunden werde, wäre der Weg bis an die 200-Tage-Linie bei aktuell 10,73 Dollar frei.Erst wenn die mittelfristige Trendlinie überwunden werden kann, können Trader sich den Titel genauer anschauen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: