Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die zuletzt guten Nachrichten für Wasserstoffwert Ballard Power würden bereits wieder zu verpuffen drohen. Würden sich in der Aktie nicht bald ein paar Käufer zeigen, dürfte der seit einigen Wochen laufende Bodenbildungsversuch zum Scheitern verurteilt sein.Der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen habe zuletzt mit zwei größeren Industrieaufträgen Schlagzeilen gemacht. Mit der Nutzfahrzeugsparte von Ford habe man sich auf die Lieferung einiger Brennstoffzellen für ein wasserstoffbetriebenes Modell der Sattelzugmaschine F-MAX geeinigt.Mit dem polnischen Spezialisten für Passagierfahrzeuge Solaris Bus & Coach sei außerdem die Ausweitung einer bereits bestehenden Partnerschaft vereinbart worden. Für Omnibusse sollten nach einem ersten Auftrag über 110 Brennstoffzellen weitere 96 geliefert werden.Weniger gut hingegen seien am Markt die jüngsten Quartalszahlen aufgenommen worden, die Kanadier würden operativ mit anhaltenden Problemen kämpfen und einen Pfad in die Profitabilität weiterhin vermissen lassen.Die Enttäuschung über das schwache Zahlenwerk habe ihren Tribut gefordert. Die Aktie sei an der Marke von 5 Dollar abgeprallt und rasch in Richtung der Unterstützung bei 4 Dollar gefallen. Würden sich hier nicht bald ein paar Käufer zeigen, drohe das Projekt Bodenbildung zu scheitern.Zwar habe sich die Aktie Anfang Juni aus der aktuell letzten Welle des 2021 eingeleiteten Abwärtstrends befreien können. Zur Oberseite stehe bislang aber nur ein Fehlausbruch über die Widerstandsmarke von 5 Dollar zu Buche. Eine weiterer Anlauf, die Aktie oberhalb von 5 Dollar zu etablieren, sei erst vor wenigen Tagen gescheitert.Ein Rebound, möglichst unter überdurchschnittlichen Handelsvolumen, und die Aktie habe erneut die Chance, in Richtung 5 Dollar und darüber hinaus zu klettern. Ein Bruch des Unterstützungsbereiches dürfe dagegen mit neuen Mehrjahrestiefs einhergehen und würde eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends bedeuten.Die etwas besseren Karten hätten mit Blick in die technische Indikation aktuell die Bären. Erstens sei der Aufwärtstrend im Relative-Stärke-Index gerissen und zweitens notiere der Trendstärkeindikator MACD unter der Signallinie und zugleich im Minus. Das zeige einen intakten Abwärtstrend an, für den eine Bodenbildung erst noch gelingen müsse.Die größten Hoffnungen in Ballard Power investierter Anleger dürften daher auf dem Gesamtmarkt ruhen. Sollte dem nach den Verkäufen in den vergangenen Wochen ein Rebound gelingen, dürfte auch Ballard Power mit nach oben gespült werden; die Aktie bilde Gesamtmarkttrends üblicherweise gehebelt ab.Nach Veröffentlichung des jüngsten Quartalsberichtes sei das Papier von Ballard Power stark unter die Räder gekommen. Würden sich im aktuellen Unterstützungsbereich nicht ein paar Käufer zeigen, drohe der wochenlange Bodenbildungsversuch zu scheitern.Nichtsdestotrotz dürften in der Wasserstoffbranche die langfristigen Chancen die kurzfristigen Risiken überwiegen. Wer die hohe Volatilität von Einzelwerten wie Ballard Power vermeiden will, kann auf die Wasserstoffindices von "Der Aktionär" Premium Invest setzen. Ballard Power ist in gleich zwei vertreten, dem E-Mobilität Wasserstoff-Index sowie dem E-Wasserstoff Nordamerika-Index, so Max Gross. (Analyse vom 21.08.2023)