NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,28 USD -5,55% (10.03.2023, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (13.03.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Scotiabank:Justin Strong, Analyst der Scotiabank, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) auf.Der kanadische Konzern verfolge ein Geschäftsmodell der Rentabilität durch Wachstum, das sich auf die Vergrößerung des Umfangs konzentriere, um die Bruttomargen zu verbessern, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Hauptsorge von Ballard Power sei aber der nahezu Null-Bruttogewinn und das negative Ergebnis. Die aktuelle Bewertung des Unternehmens sei übermäßig diskontiert.Justin Strong, Analyst der Scotiabank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Ballard Power Systems-Aktie mit dem Rating "sector perform" und dem Kursziel von 7,25 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:4,849 EUR -2,22% (13.03.2023, 14:25)TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:7,32 CAD -5,55% (10.03.2023, 22:00)