Tech-Aktien würden zum wiederholten Mal die Rallye anführen: So habe der US-Technologie-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) seit Januar rund 40 Prozent zugelegt. Ende Oktober habe er die so wichtige 200-Tage-Linie gemeistert und seitdem eine zehnprozentige Rally verzeichnet. Damit habe er das Jahreshoch aus dem Juli fast schon wieder erreicht und bleibe einer der stärksten Indices.



In diesem Umfeld würden vor allem Technologiewerte wie Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) punkten. Die Aktie notiere auf einem historischen Höchststand, habe seit Ende September eine 20-prozentige Rally hingelegt und das diesjährige Jahreshoch bereits überschritten. Mit unverändert zweistelligen Wachstumsraten und einem aktuellen Marktwert von 2,7 Billionen US-Dollar bleibe Microsoft einer unserer Favoriten.



Der breite US-Aktienmarkt bleibe deutlich zurück. Dabei symbolisiere der S&P-500-Equal-Weight-Index das "wahre" Bild des US-Aktienmarkts. Insgesamt liege dieser mit Blick auf das Gesamtjahr im negativen Bereich. Dies verdeutliche, dass ohne die großen Tech-Aktien keine Performance zu holen sei. Demgegenüber wirke der europäische Aktienmarkt, mit einer breiten Seitwärtsbewegung des STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820), fast schon unspektakulär. Ein Aufwärtstrend sei zwar weiter nicht erkennbar, doch habe er sich, seit der Kurserholung Ende Oktober, wieder in der Mitte der Bandbreite eingependelt und bleibe in der Einschätzung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG für 2023 relativ neutral.



Als antizyklische Investmentidee würden sich derzeit Ölaktien anbieten. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent sei in den vergangenen Wochen um rund zehn Prozent zurückgegangen, die "Risikoprämie" aus dem Nahostkonflikt wurde komplett wieder ausgepreist. Die Aktien von Ölkonzernen wie Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM), BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) oder TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) können einen gewissen Schutz für das Portfolio bieten, falls sich die Krise doch verschärfen sollte. (16.11.2023/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Der Preisauftrieb in den USA hat im Oktober nachgelassen, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Die Inflationsrate sei von 3,7 Prozent im September auf 3,2 Prozent zurückgegangen, auch die wichtige Kerninflationsrate sei von 4,1 auf 4,0 Prozent gesunken. Für die Aktienmärkte seien das positive Nachrichten, da Anleger das Kapitel Leitzinserhöhungen in den USA nun endgültig abzuhaken schienen.