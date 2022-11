Zitate Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank:



Augsburg (www.aktiencheck.de) - An den Märkten sehen wir eine Bärenmarktrally, die bislang schon einige Überraschungen bereitgehalten hat, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Beispielsweise die gut gelaufenen Aktienmärkte in Europa. Sie seien ein Trend, den es zu beachten gelte. "Lange Zeit galten europäische Aktienmärkte und vor allem auch der DAX nicht gerade als Lieblinge der Anleger." Gefragt gewesen seien stattdessen die US-Mega-Techs, vor allem aus dem NASDAQ Dieser Trend habe sich jedoch zwischenzeitlich umgekehrt. "In der seit Oktober laufenden Bärenmarktrally hat der DAX knapp 16% zulegen können - der NASDAQ 100 lediglich 6,4%." Dies sei auf die mittlerweile günstigen Bewertungen am deutschen Aktienmärkt zurückzuführen, der für erste Schnäppchenjäger attraktiv geworden sei. Für Marko Behring nicht der einzige Grund: "Die hochbewerteten Tech-Titel reagieren sehr empfindlich auf Zinsveränderungen. Da wir auf Sicht mit hohen Zinsen rechnen müssen, dürften die Tech-Aktien noch eine ganze Weile weniger gefragt sein." Dow Jones seit seinem Tief im Oktober ca. 16% gewonnen habe. Für Behring eine erkennbare Tendenz: "Die Anleger haben ihre Liebe zu günstig bewerteten Value-Titeln wiederentdeckt." Dieser Trend sei auch keine Eintagsfliege, sei Marko Behring überzeugt. "Solange die Zentralbanken keine Trendwende einläuten, werden günstig bewertete Value-Titel attraktiver und stabiler bleiben als die teils immer noch überteuerten Tech-Titel."