Augsburg (www.aktiencheck.de) - Um die Aussichten für 2023 einschätzen zu können, ist es wichtig, die Ausgangssituation zu verstehen, auf der die Entwicklungen für das kommende Jahr aufbauen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die erste gute Nachricht sei, dass es danach wieder aufwärts ginge: "Die Inflationsraten fallen und mit den Kursen für Industriemetalle und Charterraten fallen auch die Preise zweier wichtiger Einflussfaktoren des Preisanstiegs", sage Günter Heigl. Für die zweite Jahreshälfte seien dann tatsächlich die Signale der FED für fallende Zinsen und ein Anziehen der Märkte zu erwarten. Die zweite gute Nachricht: Es werde Kaufgelegenheiten geben, allerdings versehen mit einem großen "Aber", nämlich dem Einstiegszeitpunkt. "Wer jetzt zu früh einsteigt, dem drohen teils schmerzliche Verluste, die erst wieder wettgemacht werden müssen", warne Heigl. Er nehme den Markt derzeit als zu zuversichtlich wahr. Günter Heigl meine: "Die Stimmung an den Märkten wird momentan mehr vom Wunsch nach steigenden Kursen getrieben als von der Faktenlage." So müsste angesichts der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich mehr Volatilität im Markt sein, was jedoch nicht der Fall sei.Ein wenig Geduld sei daher gefragt. Wer in Aktien übergewichtet sei, solle seine Positionen abbauen. Es sei auch ein guter Zeitpunkt, um defensiver zu gehen, etwa mit Pharma- oder Versicherungstiteln. So ließen sich auch fallende Märkte überstehen. Mit Blick auf die Zeit danach sei es auch sicher kein Fehler, etwas Cash auf der Seite zu haben, rate Heigl: "Die Voraussetzungen sind gut, dass sich die Märkte ab Mitte März wieder deutlich erholen und wir trauen dem DAX zu, am Jahresende bei 16.000 Punkten zu stehen." Das sei ein Anstieg, den man mitnehmen sollte. (28.12.2022/ac/a/m)