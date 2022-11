- Der Zusammenbruch von FTX könnte sich auf den gesamten Kryptowährungsmarkt auswirken. Die Community und die Investoren seien verblüfft über die Entscheidung von Sam Bankman-Fried, der noch zu Beginn des Jahres als "Retter der Kryptowährung" gefeiert worden sei, nachdem er Anfang des Jahres eine Reihe von Kryptowährungsunternehmen erworben habe, und im Sommer versucht habe, sich aus den Problemen herauszuziehen und habe angeboten, bankrotte Unternehmen wie Celsius Network und Voyager Digital zu erwerben. In einem Interview nach dem Zusammenbruch des 3AC-Fonds habe der FTX-Gründer darauf hingewiesen, dass es Unternehmen auf dem Markt gebe, deren Sicherheiten fragwürdig seien und wahrscheinlich vor dem Zusammenbruch stünden, aber sie würden darüber schweigen, ohne sich selbst zu offenbaren. Es sei erwähnenswert, dass die Risikokapitalabteilung der Börse, bekannt als FTX Ventures, ein wichtiger Investor in einer großen Anzahl von Kryptowährungs-Startups wie Aptos Labs, Messari, Sky Mavis, LayerZero, YugaLabs und 1inch Network gewesen sei.



- Die neuesten Nachrichten würden darauf hindeuten, dass die Binance-Börse zugestimmt habe, die FTX-Einheit von außerhalb der USA zu kaufen, wobei die US-Einheit laut Bankman-Fried "ein separates Geschäft darstellt und derzeit nicht betroffen ist". Der Milliardär habe außerdem hinzugefügt, dass die Übernahme durch Binance der Branche helfen werde und "nutzerorientiert" sei.



- Die Börse arbeite an der Bearbeitung aller ausstehenden Zahlungen und gebe an, dass diese 1:1 übernommen würden. Gleichzeitig behalte sich Binance jedoch laut der Absichtserklärung das Recht vor, jederzeit von der FTX-Übernahmevereinbarung zurückzutreten. Laut einem Tweet von Changpeng Zhao, dem Eigentümer von Binance, habe die Börse angesichts der "Enthüllungen", die in den letzten Tagen ans Licht gekommen seien, bereits damit begonnen, FTX aus ihren Reserven abzustoßen. Binance habe fast 500 Millionen Dollar in FTX-Token gehalten - es sei noch nicht klar, wie viel verkauft worden sei.



- TechDev-Analysten hätten darauf hingewiesen, dass Kryptowährungen ihren Abwärtstrend beenden könnten, sobald die Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX vollständig in den Markt eingepreist seien. Der Zusammenbruch der Börse sei nicht in direktem Zusammenhang mit der Funktionalität und den Möglichkeiten gestanden, die Kryptowährungen selbst bieten würden, und es könnte auch optimistisch sein, dass der schwächelnde Dollar risikobehafteten Vermögenswerten helfen dürfte. (09.11.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Kryptowährungsmarkt reagierte mit Panik auf den Zusammenbruch einer der größten Kryptowährungsbörsen - FTX, so die Experten von XTB.Der Verkauf der Börse durch den FTX-Eigentümer Sam Bankman-Fried an den Konkurrenten Binance habe den Kryptowährungen letztlich nicht helfen können, den Rückgang abzuwehren. Bitcoin habe neue Tiefs in der Nähe von 17.000 Dollar erreicht und werde derzeit bei 17.500 Dollar gehandelt. Die Marktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes sei von 1 Billion Dollar auf weniger als 900 Millionen Dollar abgerutscht und habe in nur zwei Tagen mehr als 100 Millionen Dollar verloren:- FTX sei durch eine Welle von Abhebungen belastet worden, da Kunden über die schlechte finanzielle Gesundheit der Börse besorgt gewesen seien. Jüngsten Erkenntnissen zufolge hätten diese Befürchtungen Abhebungen in Höhe von 6 Milliarden Dollar in nur drei Tagen ausgelöst, wodurch FTX in eine massive Liquiditätskrise geraten sei und gezwungen gewesen sei, die Abhebungen auszusetzen. Daraufhin sei es zu einer "Rettungsaktion" mit Binance gekommen.