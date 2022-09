(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze B.R.A.I.N.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs B.R.A.I.N.-Aktie:

6,56 EUR -1,80% (06.09.2022, 10:39)



XETRA-Aktienkurs B.R.A.I.N.-Aktie:

6,70 EUR -3,74% (06.09.2022, 09:17)



ISIN B.R.A.I.N.-Aktie:

DE0005203947



WKN B.R.A.I.N.-Aktie:

520394



Ticker-Symbol B.R.A.I.N.-Aktie:

BNN



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (06.09.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin fest.9M 21/22-Zahlen: 29,2% Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr sei eine Zahl, die BRAIN für die ersten neun Monate 21/22 mit 36,0 Mio. Euro ausweisen könne (9M 20/21: 27,8 Mio. Euro). Dieses Wachstum sei hauptsächlich auf organisches Wachstum und die Übernahme von Breatec im Februar 2022 zurückzuführen. Die Umsatzerlöse im Segment BioScience hätten sich auf 8,5 Mio. Euro (9M 20/21: 7,4 Mio. Euro) belaufen, bedingt vor allem durch eine gestiegene Anzahl von Aufträgen für Tailor-Made-Solutions-Projekte. Der Aufwärtstrend bei den Umsatzerlösen sei auch im Segment BioIndustrial zu beobachten. Die Umsatzerlöse in diesem Segment hätten sich auf 27,5 Mio. Euro (9M 20/21: 20,6 Mio. Euro) gestellt. Der Anstieg im Segment BioIndustrial basiere weitgehend auf der Übernahme von Breatec im Februar 2022 und der Entwicklung im Enzymgeschäft. Diese Umsatzverbesserungen würden zu einem verbesserten bereinigten Konzern-EBITDA für 9M 21/22 führen, das sich auf -0,2 Mio. Euro belaufe (9M 20/21: -2,2 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente hätten sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 13,3 Mio. Euro (30. September 2021: 24,5 Mio. Euro) verringert.Das derzeitige wirtschaftliche Umfeld, insbesondere die Auswirkungen der Makroökonomie auf die Unternehmen und ihre Geschäfte in den ersten neun Monaten des Jahres 2022, veranlasse Vaseghi, einige seiner Bedenken zu äußern, wie z.B. die Herausforderung bezüglich der Lieferkette für B.R.A.I.N. Diese Herausforderung sei im Segment BioIndustrial noch deutlicher geworden. Außerdem müssten die natürlichen fermentierten Getränke 1 aus dem Inkubator des Unternehmens gestrichen werden. Diese Entscheidung sei vom Kunden an B.R.A.I.N. übermittelt worden, nachdem die Verbrauchertests fehlgeschlagen gewesen seien. Andererseits sei auch das PHA 121-Programm in den USA für die klinische Studie PHA 121 zurückgehalten worden. Da das Unternehmen keine ausreichenden Daten zur Verfügung stelle, würden die Fragen zur Produktqualität, Pharmakologie, Toxikologie und Klinik für Vaseghi unbeantwortet bleiben. Die Inflation der Energiekosten stelle eine weitere potenzielle Herausforderung dar, der sich B.R.A.I.N. stellen müsse. Der Analyst gehe jedoch davon aus, dass die "CRISPR for You"-Plattform für die Kunden weiterhin attraktiv sein werde.In Anbetracht der oben genannten Bedenken und der aktuellen volatilen Markt- und Wirtschaftslage (z.B. Lan T., et al., J. IMF Working Paper, Juli 2022) hält Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, an seiner "kaufen"-Empfehlung für die B.R.A.I.N.-Aktie fest, obwohl er eine kurzfristige Abkühlung für Investitionen in Betracht zieht. Außerdem senke er sein Kursziel auf 11,00 Euro (14,00). (Analyse vom 06.09.2022)