Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

177,30 HKD +1,31% (24.11.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,70 USD +0,44% (23.11.2022, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe nicht mehr so recht beim Kurs der BYD-Aktie. Und beim Unternehmen selbst? Diese Woche habe der chinesische Auto- und Batteriekonzern erklärt, dass er einmal mehr die Preise für seine Produkte anheben werde. Dafür gebe es zwei Gründe. Aus Anlegersicht müsse diese Entwicklung nicht unbedingt schlecht sein.Auslaufende Subventionen von staatlicher Seite und steigende Kosten für Batterie-Rohmaterialien würden dazu führen, dass BYD bei drei Modellen die Preise zwischen 2.000 und 6.000 Yuan anhebe (umgerechnet mehrere Hundert Euro). Es sei bereits die dritte Preiserhöhung im laufenden Jahr. Tesla habe im Oktober den Preis für seine Autos in China gesenkt.Es spreche grundsätzlich für die starke Position BYDs, wenn das Unternehmen steigende Kosten an seine Kunden weitergeben könne. Aufgrund der volatilen Lage rund um China sowie des angeschlagenen Charts drängt sich ein Kauf der Aktie derzeit aber nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur YD BYD Co. Ltd. (Analyse vom 24.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:21,64 EUR -0,69% (24.11.2022, 19:38)