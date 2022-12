Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am 7. Dezember habe China - nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Massentests und anderen strengen Maßnahmen - ein abruptes Ende seiner Null-Covid-Politik verkündet."China öffnet die Grenzen im Schnelltempo", habe Analyst Stephen Innes vom Broker SPI Asset Management geschrieben. Damit dürfte sich eine durchgreifende wirtschaftliche Erholung nicht wie überwiegend erwartet im dritten Quartal einsetzen, sondern bereits im ersten oder zweiten Quartal.Das sollte grundsätzlich auch den Elektroauto-Herstellern wieder Rückenwind verleihen. Viele Autobauer der alten Garde wie BYD oder Geely sowie Newcomer wie Nio, Xpeng oder Li hätten zuletzt einen schweren Stand gehabt. China sei der führende Akteur im Segment der intelligenten Elektrofahrzeuge. Gehe es nach dem Beratungsunternehmen McKinsey, so könnte das Land bis zum Ende dieses Jahrzehnts die globale Autoindustrie völlig umkrempeln. Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen werde zwischen 2021 und 2030 220 Millionen Einheiten erreichen, und etwa die Hälfte davon werde in China verkauft werden, so ein Bericht, den McKinsey vor wenigen Tagen veröffentlicht habe.Kurzum: Chinesische Hersteller mit ihren innovativen Stromern hätten die Möglichkeit, in der Rangliste der wichtigsten und wertvollsten Auto-Hersteller in den nächsten Jahren nach oben zu rücken. Statistiken der China Passenger Car Association würden zeigen, dass zwölf der 15 führenden NEV-Hersteller in den ersten elf Monaten dieses Jahres Chinesen gewesen seien. Die drei Ausnahmen seien Tesla und die beiden chinesischen Joint Ventures von Volkswagen gewesen.Chinesische NEV-Autohersteller würden auch Kunden in Übersee mit Modellen begeistern, die "die ihre kühnsten Vorstellungen übertreffen", so der McKinsey-Bericht.BYD werde 2023 den "Exportturbo" zünden. Denn der Autobauer werde seine Modelle peu a peu in neuen Märkten ausrollen. Zudem spreche nach wie vor die Wertschöpfungskette für BYD. Das Team von Wang Chuanfu stelle nicht nur zum Teil die Chips, sondern auch die Batterien für die Elektroautos selbst her. Die Kapazitäten dafür würden in den kommenden Monaten weiter ausgebaut, wie das Management erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben habe.Die chinesischen Locals wie BYD, Nio und auch Li Auto würden im Vergleich zu den westlichen Herstellern eine viele höhere Dynamik aufweisen. BYD ist und bleibt unter den Elektroauto-Herstellern erste Wahl, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Verkaufszahlen würden steigen und BYD agiere - was die Wertschöpfungskette betreffe - extrem clever. Langfristig stimme die Richtung. Kurzfristig habe das Papier allerdings den Rückwärtsgang eingelegt. Eine starke Unterstützung warte bei 185 Hongkong-Dollar auf die Aktie. (Analyse vom 27.12.2022)