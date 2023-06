Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,955 EUR -1,58% (29.06.2023, 16:08)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

247,80 HKD -1,74% (29.06.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

31,46 USD -2,18% (29.06.2023, 15:54)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Sachen Elektromobilität spiele Südamerika bisher eine untergeordnete Rolle. 2021 hätten Stromer gerade einmal 0,7 Prozent aller Autoverkäufe auf dem Kontinent ausgemacht. Dementsprechend bestehe dort aber auch noch ordentlich Potenzial. BYD wolle sich in dem Wachstumsmarkt frühzeitig positionieren, wie sich am Mittwoch einmal mehr gezeigt habe.So habe sich BYD-Vizepräsidentin und Südamerika-Chefin Stella Li am Mittwoch mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva und Jerônimo Rodrigues, dem Gouverneur des Bundesstaats Bahia, getroffen. Bei dem Treffen habe sich alles um eine neue Fahrzeugfabrik des Konzerns in Südamerika gedreht. Neben dem Neubau stehe auch die Übernahme eines alten Ford-Werks in Bahia im Raum. Die BYD-Managerin habe mit den Regierungsvertretern über Subventionen und den Standort des Werks verhandelt. Rodrigues habe zuletzt erklärt, er sei bereit, die Forderungen BYDs nach Anreizen zu erfüllen.Endgültig beschlossen sei noch nichts, so Li, eine Ankündigung stehe jedoch kurz davor. Am kommenden Dienstag wolle BYD Details zu dem in Bahia geplanten Werk veröffentlichen. Rund 10 Milliarden Real oder umgerechnet etwa 1,9 Milliarden Euro wolle der Autobauer bis 2025 in die geplante Fabrik investieren. Nach Fertigstellung sollten pro Jahr rund 150.000 Fahrzeuge vom Band laufen.Noch sei der Anteil elektrischer Fahrzeuge in Südamerika gering. Jedoch solle es in Zukunft rasant vorwärts gehen. Eine Studie von Bonifade Research prognostiziere von 2022 bis 2027 ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 25 Prozent. BYD sei bereits in vielen hiesigen Ländern aktiv, bringe sich mit dem eigenen Werk auf dem potenziellen Wachstumsmarkt aber nochmals verstärkt in Position. Chancen für E-Autos bestünden aufgrund zunehmender Subventionen durch die Regierungen, aber auch aufgrund der gestiegenen Spritpreise.Die Aktie bleibt weiterhin einer der spannendsten Titel in der Autobranche, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD Co. Ltd. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: