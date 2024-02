Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Trotz eines neuen Absatzrekords im vergangenen Quartal, der sogar den des Rivalen Tesla übertroffen habe, komme die BYD-Aktie nicht vom Fleck. Abhilfe könnte nun die jüngste Meldung schaffen, dass BYD das Volumen seines geplanten Aktienrückkaufprogramms verdoppeln wolle.Wie BYD mitgeteilt habe, schlage CEO Wang Chuanfu vor, den geplanten Aktienrückkauf auf ein Volumen von 400 Mio. Yuan (51,4 Mio. Euro) zu erhöhen. Bereits im Dezember habe Chuanfu einen ersten Aktienrückkauf in Höhe von 200 Mio. Yuan angekündigt.Die Ankündigung im Dezember habe den Kursverfall der BYD-Aktie jedoch nicht stoppen können. Auf Tradegate sei die BYD-Aktie seit Jahresanfang um rund neun Prozent gefallen und stecke seit Anfang Februar in einer rund sechsprozentigen Handelsspanne zwischen 21,36 Euro und 22,88 Euro fest.Die jüngste Meldung lasse auf eine baldige Erholung der BYD-Aktie hoffen.Engagierte Anleger bleiben bei der BYD-Aktie dabei und beachten den Stoppkurs bei 17,50 Euro, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link