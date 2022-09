Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,135 EUR -0,88% (16.09.2022, 22:26)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

215,20 HKD -2,00% (16.09.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen BYD-Aktie (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Anteilsverkäufe von Warren Buffett hätten der BYD-Aktie zuletzt ordentlich zugesetzt. Mittlerweile habe sie sich weitestgehend gefangen. Infolge neuer optimistischer Analystenstimmung sei ihr sogar zwischenzeitlich ein Kurssprung gelungen.Ende August und Anfang September habe es die BYD-Aktie stark gebeutelt. Infolge der Meldung von Buffetts Verkäufen sei sie unter die Unterstützungszone um 275 HKD (Hongkong Dollar) gerutscht. Selbst die 200-Tage-Linie bei 264 HKD habe auf dem Weg nach unten keinen Halt bieten können. Erst an der Unterstützungszone, die sich zwischen 207 und 210 HKD aufspanne, konnte sich der Wert stabilisieren. Zwischenzeitlich kam es sogar zu einem Rebound bis nahe an das Volume-Peak bei 235 HKD.Zwar habe der Titel inzwischen wieder an Dynamik verloren und einen Großteil der Kursgewinne wieder abgegeben. Die Chance auf weitere Erholungsbewegungen stünden aber gut. Die BYD-Aktie sei nach wie vor stark überverkauft. Nach unten sichere die eben genannte Unterstützungszone ab. Solange also diese Marken verteidigt werden könnten, dürfte auf Sicht der nächsten Wochen mit einem Angriff auf die nächsten Hürden an der Horizontalen bei 243 HKD, darüber an der 200-Tage-Linie bei 259 HKD, gerechnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: