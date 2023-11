Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,115 EUR -4,98% (24.11.2023, 15:10)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

228,40 USD -5,54% (24.11.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe vor wenigen Tagen auf der Autoshow in Guangzhou das Modell Sea Lion 07 enthüllt. Mit dem neuen Elektroauto wolle der chinesische Autobauer Tesla und seinem Model Y Marktanteile abnehmen. Das Modell basiere auf der E-Plattform 3.0 und verfüge dadurch über die Cell to Body-Batterieintegrationstechnologie, wodurch BYD im Vergleich zur Konkurrenz seine Kostenvorteile ausspielen könne. Zuletzt sei für das Hochpreissegment (SUVs) die Marke Yangwang vorgestellt worden.Durch den Ausbau des Vertriebs auf dem Überseemarkt habe BYD seit Beginn des zweiten Halbjahres 2022 den sukzessiven Eintritt in 53 Ländern und Regionen, wie Japan, Deutschland, Australien, Singapur, Thailand, Brasilien und Neuseeland geschafft. Die Verkaufszahlen in Übersee würden rasant steigen.Viele Anleger würden sich in diesem Zusammenhang natürlich wie Frage stellen, warum Star-Investor Warren Buffett seinen Anteil am Elektroauto-Hersteller in den letzten Monaten immer weiter abgebaut habe? Fakt sei, dass Buffett über seine Berkshire-Hathaway-Holding den BYD-Anteil in den letzten 18 Monaten mehr als halbiert habe. Berkshire Hathaway halte aktuell noch rund 8% an BYD. Der letzte Aktienverkauf habe am 25. Oktober stattgefunden, nur wenige Tage bevor BYD Rekordquartalsergebnisse veröffentlicht habe, die einige Analysten dazu veranlasst hätten, ihre Kursziele anzuheben.Buffett habe seit seinem ersten Engagement bei BYD in der Spitze einen Gewinn von mehr als 2.000% erzielt. Und wer bitte könne es dem Investor verdenken, auf diesem Niveau nicht Gewinne mitzunehmen? Die Analysten würden jedenfalls für BYD optimistisch bleiben.BYD sorge weiterhin für einen guten Newsflow. Der Roll-out des BYD Sea Lion stelle ein weiteres wichtiges Puzzleteil im Produktportfolio dar. Die Zahlen würden stimmen: In den letzten Quartalen habe es BYD geschafft, die Margen zu verbessern. Möglich geworden sei das durch Skaleneffekte sowie der hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien (Blade-Battery). Dennoch komme die Aktie derzeit nicht vom Fleck. Neue Impulse könnten durch eine erfolgreiche Expansion und damit steigende Verkäufe außerhalb China sorgen. Die Aktie von BYD bleibe aktuell ihrem eingeschlagenen Seitwärtstrend treu. Der charttechnische Korridor liege zwischen 264 und 215 HKD (Hongkong-Dollar, umgerechnet 31 und 25,25 Euro). Erst ein Break der oberen Begrenzung würde neues Kurspotenzial nach oben freisetzen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: