Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (16.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD setze seine Expansion fort. Der chinesische Hersteller von Elektroautos werde seine Elektroautos nach Norwegen, Schweden, Deutschland, Israel und Thailand bald auch in Dänemark und Kambodscha ausrollen. In Dänemark habe BYD mit der Nic. Christiansen Gruppe einen Deal abgeschlossen. Nic. Christiansen werde sich um Vertrieb, Verkauf und Service der Elektroflitzer kümmern. Ein erster BYD-Store werde im Herbst in Kopenhagen eröffnet. BYD habe zudem auch die Markteinführung seiner Autos in Kambodscha angekündigt.Der letzte Rebound der BYD-Aktie sei bis an die psychologisch wichtige 300-HKD-Marke verlaufen. Im Anschluss sei das Papier wieder nach unten abgeprallt. Aktuell stecke die Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 301,50 und 275 HKD (Hongkong-Dollar) fest. Erst mit einem Break der oberen Begrenzung setze das Papier wieder neues Potenzial frei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:35,67 EUR -0,47% (16.08.2022, 10:29)