Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,685 EUR +2,22% (10.01.2023, 17:18)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

207,20 HKD +2,88% (10.01.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,46 USD +1,50% (10.01.2023, 16:57)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (10.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD habe ein hervorragendes Jahr hinter sich. Die Zahl der Auslieferungen sei auf 1,86 Millionen Einheiten geklettert. Ein Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für 2023 habe sich der Elektroauto-Hersteller erneut sehr ehrgeizige Ziele gesetzt.2023 wolle BYD-Chef Wang Chuanfu nahtlos an den Erfolg des Vorjahrs anknüpfen. Der CEO habe ein Ziel von 4 Millionen Fahrzeuge ausgegeben. Um das zu erreichen, müssten sicherlich viele Puzzle-Teile bei BYD passen. Der Ausbau des Produktportfolios sowie der Eintritt in neue Märkte, die die Marke sprich die Fahrzeuge von BYD auch annähmen.Aus technischer Sicht sei es für die Aktie bis Anfang Dezember wie an der Schnur gezogen abwärts gegangen. "Der seit Juli 2022 eingeschlagene Abwärtstrend hat sich sogar bis zum 07. Dezember 2022 noch weiter dynamisiert. Dann kam der Ausbruch aus der oberen Trendlinie. Nach dem Re-Test der 188,93 Hongkong-Dollar (HKD) scheint sich nun eine Konsolidierung einzuschleichen. Der Widerstandsbereich bei rund 210 HKD wird nun sehr entscheidend werden. Sollte der Ausbruch nach oben nicht gelingen, dann würde das auch das jüngste Übersteigen der 100-Tage-Linie zusätzlich bestätigen. Die markttechnischen Indikatoren zeugen aber sowohl kurz- als auch mittelfristig von Neutralität. Der primäre Fokus gilt damit weiterhin der Bandbreite 210 HKD bis 195,90 HKD. Hier tendiert aktuell die 38-Tage-Linie", sage Charttechnik-Experte, Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL.Das neue Jahresziel von BYD-Chef Wang Chuanfu sei sportlich formuliert. BYD sei allerdings in einer guten Ausgangsposition: Die Produktpalette sei gut, neue Fahrzeuge wie zum Beispiel eine neue Premiummarke würden bald ausgerollt und die Wertschöpfungskette bei BYD sei im Vergleich zur Konkurrenz einzigartig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: