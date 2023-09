Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Vergangene Woche sei die Aktie von BYD im Zuge einer angekündigten EU-Untersuchung gegen chinesische Autobauer unter Druck geraten. Dabei sei es v.a. um unlauteren Wettbewerb gegangen. Dass BYD aber nicht auf solche Praktiken nicht angewiesen sei, würden einmal mehr neue Medienberichte unterstreichen. So berichte eine Website des staatlich finanzierten China Automotive Battery Research Institute, dass Mercedes-Benz in günstigen Ausführungen seines auf der IAA präsentierten CLA auf die BYD-Akkus zurückgreifen werde. Der CLA solle 2025 auf den Markt kommen. Mercedes-Benz selbst habe sich bisher nicht zu den Berichten geäußert.Dass Mercedes-Benz als ein Premium-Autobauer auf BYD als voraussichtlichen Batterielieferanten setze, unterstreiche die Qualität der Akkus. So würden die Stuttgarter viel Wert auf gute Ausstattung legen.Auch wenn hinsichtlich des Deals noch nichts beschlossen sei - der Bericht zeige, warum die Fahrzeuge BYDs auch in Europa zunehmend Anklang finden würden: Die Chinesen würden durch hohe Innovationskraft und Qualität bestechen. Daher sollte die internationale Expansion auch trotz der EU-Untersuchung weiter an Fahrt aufnehmen. In der Heimat sei BYD ohnehin eine Macht. Die langfristigen Aussichten würden stimmen. Anleger die auf Nummer sicher gehen wollten, sollten abwarten, bis sich das Bild aufgehellt habe, was mit dem Überwinden der 100-Tage-Linie bei 249,30 HKD (Hongkong-Dollar) verbunden wäre, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2023)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:29,695 EUR +1,14% (15.09.2023, 16:53)