Aus charttechnischer Sicht steckt die BYD-Aktie seit August in einem Seitwärtstrend zwischen 227 und 260 Hongkong-Dollar fest, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,675 EUR -3,97% (31.10.2023, 17:47)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (31.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das Hightech-Unternehmen habe im dritten Quartal Anleger und Analysten erneut zufrieden gestellt. Der Nettogewinn sei um 82,2 Prozent auf 10,4 Mrd. Yuan (rund 1,34 Mrd. Euro) gestiegen. Damit habe BYD seine selbst gesteckten Ziele erreicht. Der Umsatz sei derweil um 38,5 Prozent auf 162,2 Mrd. Yuan (20,9 Mrd. Euro) geklettert.Die Mannschaft von Firmenchef Wang Chuanfu habe in Q3 erneut solide Zahlen geliefert. Der Gewinn habe innerhalb der prognostizierten Spanne von 9,55 Mrd. bis 11,55 Mrd. Yuan (1,23 bis 1,49 Mrd. Euro) gelegen. Der Umsatz in Höhe von 162,2 Mrd. Yuan sei dagegen leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Diese seien im Vorfeld von Erlösen in Höhe von 167,7 Mrd. Yuan ausgegangen.Der Gewinn je Aktie habe bei 3,58 Yuan (0,46 Euro) gelegen und die Erwartungen von 2,41 Yuan (0,31 Euro) deutlich geschlagen. BYD habe bereits Anfang des Monats Vorab-Zahlen für das dritte Quartal gemeldet.Nach den Experten von Jefferies hätten die Q3-Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen gelegen. Positiv anzumerken seien niedrigere Lithiumpreise und ein höherer Beitrag der Exporte. "Die Kundenfrequenz und der Auftragseingang in den BYD-Shops haben sich im Oktober aufgrund erhöhter Rabatte weiter verbessert", so die Experten.Das Kursziel sei von 263 Hongkong-Dollar auf 331 Hongkong-Dollar (umgerechnet 39,80 Euro) erhöht worden.Auch die Experten von Nomura hätten BYDs Bruttogewinnmarge im 3. Quartal gelobt, welche 22,3 Prozent erreicht habe. Angesichts des diversifizierten Portfolios und der etablierten Lieferkette könnte BYD den chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge in naher Zukunft weiter weiterhin dominieren. BYD habe gute Chancen, das Jahresziel von 3 Millionen Autos zu erreichen, nachdem in den ersten neun Monaten bereits 2,1 Millionen verkauft worden seien, so die Experten.BYD habe es in den letzten Quartalen geschafft, die Margen zu verbessern. Möglich sei das durch Skaleneffekte sowie die hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien (Blade-Battery) geworden. Die Autos seien hipp, stylisch und am Puls der Zeit. Vielleicht software-technisch nicht ganz so heiß wie die Stromer von Tesla. Die Wachstumsraten jedoch seien top und neue Modelle würden die Verkaufszahlen weiter ankurbeln.Was die Bewertung angehe so habe BYD im Vergleich zu Tesla die Nase vorne. BYD komme für 2024 auf ein KUV von 1,3 und ein KGV von 22. Auch nach dem letzten Rücksetzer spendiere die Wall Street Tesla mit einem KUV von 7 und einem KGV von 50 noch immer weitaus höhere Multiplen.