Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,745 EUR +0,19% (25.10.2022, 19:33)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

182,90 HKD -1,40% (25.10.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,60 USD +0,94% (25.10.2022, 19:17)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem gestrigen Ausverkauf folge heute bei vielen chinesischen Internet-Aktien zunächst eine leichte Erholungsbewegung. Unter anderem lägen Pinduoduo und Meituan deutlich im Plus. Für diese Entwicklung gebe es mehrere Gründe. Die Kurse von Alibaba und BYD würden allerdings nicht mitziehen. Ein Zeichen?Nach dem gestrigen Einbruch habe es erwartungsgemäß auch Stimmen von Fondsmanagern und Marktbeobachtern gegeben, die einmal mehr betont hätten, China sei ein attraktiver Markt, die Aktien seien nicht teuer und Wirtschaftswachstum werde unter Xi Jinping auch künftig wichtig bleiben.Zudem habe die Chinesische Zentralbank erklärt, sie wolle neue Maßnahmen zur Unterstützung der schwächelnden Wirtschaft prüfen.Der gestrige Abverkauf habe übertrieben gewirkt. Die technische Gegenbewegung komme wenig überraschend. Alibaba und BYD lägen trotzdem leicht im Minus. Das deute darauf hin, dass der Markt sehr von Charttechnik und Sentiment getrieben sei – beide Aktien seien bereits in den vergangenen Tagen relativ schwach gelaufen, auch im Vergleich zu anderen China-Titeln. Bei den China-Aktien, die im NASDAQ 100 vertreten seien, seien die Tagesgewinne nach Handelsbeginn heute zunächst wieder geschrumpft. Die Zentralbank-Aussagen seien für Anleger vorerst irrelevant. Verbale Beschwichtigungen aus China gab es dieses Jahr bereits oft, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link