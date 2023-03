Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,815 EUR +1,53% (29.03.2023, 09:56)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

218,40 HKD +3,31% (29.03.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Nach einer kurzen Schwächephase habe sich die BYD-Aktie wieder aufgerappelt. "Die Aktie von BYD kam ihrem Support bei 188,93 HKD (HongKong-Dollar) zuletzt wieder recht nahe. Vor allem die beiden Tageskerzen vom 13. März und 15. März verlangten dieser Unterstützung quasi alles ab. Noch dazu waren das zwei fast schon klassisch anmutende "Hammer-Formationen" binnen dreier Tage. Danach ging es dann mittels einem "Steigenden Dreieck" wieder nach oben. Steigende Dreiecke bilden sich mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 62 Prozent auch zur Gänze aus", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG."Nach dem Formationsabschluss hat das Kursziel daraus dann eine Eintrittswahrscheinlichkeit von sogar rund 90 Prozent. Gemessen am aktuellen Chart von BYD bedeutet dies: Wenn der Chart die 213,40 HKD nachhaltig überschreitet, dann lautet das Kurspotenzial rund 238 HKD. Analog wären dies 11,53 Prozentpunkte. Allerdings scheinen sämtliche Gleitende Durchschnitte da noch etwas "dagegen" zu haben. Der Chart von BYD tendiert bis dato sowohl unterhalb des 200-, 100-, sowie 38-Tage-Durchschnitts. Die Slow-Stochastik zeigt sich überkauft. Und der Ichimoku-Indikator mahnt auch zum Abwarten. Es hängt also vieles vom Ausbilden und Überschreiten des - noch in Ausbildung befindlichen - Steigenden Dreiecks ab", so Charttechnik-Experte Utschneider weiter.Im laufenden Jahr würden fünf neue Modelle der Serien Ocean, Dynasty und Denza auf den Markt kommen. Des weiteren wolle BYD-Chef Wang Chuanfu die Expansion weiter vorantreiben. BYD habe im Jahr 2022 1,86 Mio. Elektroautos verkauft, mehr als in den vier Jahren zuvor zusammen. Die eigene Produktion von kritischen Komponenten wie z.B. Batterien und Halbleitern habe dem chinesischen Unternehmen geholfen, einige der Unterbrechungen in der Lieferkette zu vermeidenBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: