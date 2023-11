Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Warren Buffett habe seinen Anteil an BYD durch mehrere Verkäufe in den letzten 18 Monaten mehr als halbiert. Unklar sei warum. Zahlreiche Analysten seien hingegen positiv gestimmt für die Papiere des E-Autobauers aus China.Der letzte Aktienverkauf von Buffets Holding Berkshire Hathaway habe am 25. Oktober stattgefunden, nur wenige Tage bevor BYD Rekordquartalsergebnisse veröffentlicht habe. In der Folge hätten mehrere Analysten ihre Kursziele angehoben."Das Auto-Segment erzielte in diesem Quartal einen Nettogewinn von 9,4 Milliarden Renminbi (1,20 Milliarden Euro)", so Paul Gong, Leiter des Bereichs China Auto bei UBS Global Research. Dies sei ein neuer historischer Höchststand, da sich das Unternehmen erst Anfang 2022 auf den Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie konzentriert habe, was wahrscheinlich durch Größenvorteile, zunehmende Exportverkäufe und sinkende Lithiumpreise unterstützt werde. "BYD bleibt unser bevorzugter EV-Titel in der Coverage", habe er hinzugefügt.Bei der letzten Veräußerung von BYD habe Berkshire seine Aktien für durchschnittlich 245,86 Hongkong-Dollar verkauft, wie aus den Unterlagen der Hongkonger Börse hervorgehe. Berkshire besitze nun weniger als acht Prozent des Konzerns. Es sei unklar, warum Buffett sich aus der Investition zurückziehe. Auf einer Aktionärsversammlung im Mai sei das Thema nicht zur Sprache gekommen.BYD stelle auch Hybridautos her. Im dritten Quartal habe das Unternehmen jedoch mehrere tausend rein batteriebetriebene Pkw mehr produziert als Tesla in diesem Zeitraum, wie CNBC anhand öffentlicher Daten errechnet habe.BYD sei die Top-Marke, die Verbraucher in China beim Kauf eines Elektroautos in Betracht ziehen würden, so die Analysten von Bernstein. Sie würden sich dabei auf ihre eigene jährliche Umfrage berufen, die im August und September unter mehr als 1.500 chinesischen Verbrauchern durchgeführt worden sei. Das Unternehmen bewerte BYD mit "outperform" und einem Kursziel von 359 Hongkong-Dollar.BYD komme mit großen Schritten nach Europa. Die Autos seien hipp, stylisch und am Puls der Zeit. Vielleicht software-technisch nicht ganz so heiß wie die Stromer von Tesla. Die Wachstumsraten jedoch seien top und neue Modelle würden die Verkaufszahlen weiter ankurbeln. BYD komme für 2024 auf ein KUV von 1,3 und ein KGV von 22. Aus charttechnischer Sicht stecke die Aktie seit August allerdings in einem Seitwärtstrend zwischen 227 und 260 Hongkong-Dollar fest. Ein Break der Marke von 260 Hongkong-Dollar (umgerechnet 30,94 Euro) würde neues Potenzial freisetzen. (Analyse vom 07.11.2023)