HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

188,40 HKD -2,33% (07.03.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Aktien der chinesische Elektrofahrzeughersteller stünden unter Druck. Grund: Die Europäische Kommission habe neue Beweise dafür angeführt, dass Peking die Industrie subventioniere, was darauf hindeute, dass die EU der Einführung zusätzlicher Zölle auf Exporte aus China anstrebe. Das könnte für chinesische Hersteller durchaus zum Problem werden. Denn Exporte würden als wichtige Wachstumsquelle für chinesische Autohersteller gesehen. Marken wie BYD hätten sich auch auf Exporte verlassen, um die Erlöse weiter in die Höhe zu schrauben und die Rentabilität zu steigern. 2023 seien rund 7% der gesamten Fahrzeugverkäufe auf den Export entfallen.Aber auch für die deutschen Automobilhersteller könnten sich dadurch große Probleme ergeben. Deutschland könnte wesentlich wichtige Investitionen von Chinesen verlieren und es bestehe die Gefahr, dass man auch von Tech-Innovationen der Chinesen im Batteriebereich und beim Software Defined Car abgeschnitten werden. "Das könnte die größte Krise der deutschen Autoindustrie seit auslösen", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer.Sollte die EU Strafzölle auf chinesische Autos erheben, könnte dies langfristig nicht nur zum Nachteil nur für die chinesischen Hersteller werden, sondern auch für Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW und Porsche. Der chinesische Automarkt sei der wichtigste der Welt. Jährlich würden über 20 Mio. neue Fahrzeuge verkauft. Die deutschen Hersteller würden 30% ihrer Autos in China verkaufen. Die chinesische Regierung werde sicherlich auf mögliche Zölle der EU reagieren - und das nicht zum Vorteil der deutschen Autohersteller, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:22,10ß EUR -2,26% (07.03.2024, 16:12)