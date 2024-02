Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,915 EUR +0,16% (07.02.2024, 16:32)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

184,10 HKD +0,71% (07.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer habe in den letzten Jahren zunehmend internationale Märkte erschlossen. Allen voran an den Beispielen Europa und Japan zeige sich, dass die Expansion allerdings nicht wirklich schnell vorangehe. Doch gerade in Europa könnte BYD bald gewaltig Druck machen und auch in Japan sei noch nichts verloren. Japan stecke in Sachen Elektromobilität noch in den Kinderschuhen und hiesige Käufer würden v.a. auf heimische Autobauer setzen. Somit habe sich BYD einen soliden Anteil von 20% aller importierten Elektroautos sichern können.Wie die Branchenzeitschrift kfz-betrieb am Mittwoch berichtet habe, wolle BYD bald einen elektrischen Kleinwagen nach Europa bringen. Dabei dürfte es sich wohl um den Seagull handeln, der unter dem Namen Dolphin Mini auf den Markt gebracht werden solle. Die Markteinführung werde derzeit vorbereitet. Damit würde der Autobauer in ein Segment einsteigen, das stark gefragt, aber noch kaum besetzt sei.In China werde der Seagull für umgerechnet rund 10.000 Euro verkauft, in Europa dürfte BYD aber deutlich höhere Preise aufrufen. kfz-betrieb schreibe lediglich von deutlich unter 30.000 Euro. Zu erwarten seien wohl 20.000 bis 25.000 Euro. Der deutliche Aufschlag wäre für BYD nichts neues. Bisher habe der Autobauer die Preise in Europa immer deutlich höher angesetzt als in der Heimat. Davon sei allerdings nur ein Teil auf Transportkosten und Zölle zurückzuführen, was die zahlreichen Rabatte auf bereits in Europa angebotene Modelle zeigen würden. Gut möglich also, dass auch beim Dolphin Mini noch an der Preisschraube gedreht werde und es bald einen Stromer für unter 20.000 Euro gebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: